Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve LIVE | le sue dichiarazioni

Nella giornata di oggi si è tenuta una conferenza stampa con l'allenatore prima della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro, sono state riportate le dichiarazioni dell'allenatore in vista del match, con alcuni commenti sulle condizioni della squadra e sulle aspettative per la partita. L'evento è stato seguito in diretta, offrendo un quadro delle prime parole dell'allenatore prima dell'incontro sul campo.

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di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 36ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. Nel giorno di vigilia, venerdì 8 maggio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 11.45 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 11.45 – «». – «». – «». – «». – «».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve LIVE: le sue dichiarazioni CONFERENZA STAMPA SPALLETTI PRE JUVENTUS-LECCE Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como LIVE: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti pre Juve Galatasaray LIVE: le sue dichiarazioniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti pre Juventus-Verona: Nel calcio moderno l'ordine non paga più, bisogna adeguarsi; Spalletti, frecciata a Milan e Allegri: Sbagliato adattarsi alle loro regole, il calcio va in un'altra direzione; Watch Spalletti, la conferenza stampa pre-partita Live Stream Online | DAZN IT. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie AConferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A ... calcionews24.com Juventus in ritiro pre-Lecce: Spalletti ha cambiato i piani per il focus Champions League. Retroscena sulla reazione post VeronaJuventus in ritiro pre-Lecce: Spalletti ha cambiato i piani per il focus Champions League. Retroscena sulla reazione post Verona ... calcionews24.com "Valigie per l'Inter, era tutto fatto poi...L'attaccante si pesa quando conta": Vucinic e Lecce-Juve - facebook.com facebook #TiagoGabriel #Juve L'analisi sul difensore del #Lecce x.com