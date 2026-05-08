Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve LIVE | le sue dichiarazioni
Nella giornata di oggi si è tenuta una conferenza stampa con l'allenatore prima della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro, sono state riportate le dichiarazioni dell'allenatore in vista del match, con alcuni commenti sulle condizioni della squadra e sulle aspettative per la partita. L'evento è stato seguito in diretta, offrendo un quadro delle prime parole dell'allenatore prima dell'incontro sul campo.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 36ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. Nel giorno di vigilia, venerdì 8 maggio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 11.45 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 11.45 – «». – «». – «». – «». – «».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
CONFERENZA STAMPA SPALLETTI PRE JUVENTUS-LECCE
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