Pagelle Udinese Juve e contropagelle | innamorati di Yildiz una panchina deludente – VIDEO

Durante la partita tra Udinese e Juventus, i tifosi hanno mostrato entusiasmo per le prestazioni di Yildiz, mentre la panchina dei bianconeri è stata giudicata deludente. La cronaca si concentra sui momenti salienti dell'incontro, evidenziando le scelte di formazione e le sostituzioni effettuate. La partita si è conclusa con risultati che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli analisti.

Pagelle Udinese Juve (e contropagelle): innamorati di Yildiz, una panchina deludente. Il commento alle prestazioni dei giocatori di Spalletti. Durante l’ultimo appuntamento con la rubrica “ Spagelljamo “, all’interno del programma “ Ma che partita hai visto? “, Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon hanno analizzato nel dettaglio i voti dei bianconeri dopo la vittoria contro l’Udinese. Il verdetto dei tre opinionisti è stato unanime nell’ eleggere Kenan Yildiz come migliore in campo: il talento turco continua a trascinare la squadra di Spalletti con giocate di classe e una maturità sorprendente, confermandosi il vero valore aggiunto di questo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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