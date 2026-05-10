Pagelle Juventus Torino Under 15 | Vaccarella fa doppietta Duka cambio azzeccato Laruccia assist decisivo -VOTI

Nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la Juventus e il Torino si sono affrontate con protagonisti di età inferiore ai 15 anni. Vaccarella ha segnato due gol, mentre Duka ha effettuato un cambio che si è rivelato decisivo. Laruccia ha fornito un assist fondamentale per una delle reti. Sono stati attribuiti i voti ai giocatori per valutare le loro prestazioni durante l'incontro.

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di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. Moretti 6 – Si sporca i guanti per la prima volta al 65esimo del secondo tempo, poi due traverse gli permettono di guadagnarsi la porta inviolata. Cussotto 6,5 – Alterna buone discese sulla destra a ripiegamenti azzeccati, gara dispendiosa e con un cliente ostico da limitare: riesce senza eccellere, attento. 75? Laurenti sv Allara 7 – Decisivo all’andata con assist e gol, partita di massima concentrazione al ritorno: negli uno contro uno rappresenta un osso durissimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Torino Under 15: Vaccarella fa doppietta, Duka cambio azzeccato, Laruccia assist decisivo -VOTI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuoso Juventus Torino Under 15 3-0 LIVE: Vaccarella fa doppietta, questa volta in girata volante!di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di... Argomenti più discussi: Le pagelle di Lecce-Juventus: Tiago Gabriel va in tilt, Kelly impeccabile; Torino-Sassuolo 2-1, pagelle: brilla Marcus Pedersen, delude Doig; Top & Flop di Lecce-Juventus; Pagelle Juventus-Verona: Vlahovic un solo tempo ma decisivo, Bremer commette un errore imperdonabile.