Pagelle Torino Juventus Under 15 | star boy Laruccia Esposito decisivo Allara sontuoso

Nella partita tra Torino e Juventus Under 15, si sono distinti alcuni giocatori: Laruccia, considerato una stella, Esposito, decisivo in diverse occasioni, e Allara, che ha mostrato una prestazione sontuosa. La gara si è svolta durante la ventesima giornata del campionato 202526, con i giudizi sui protagonisti pubblicati in forma di pagelle.

