Durante la terza tappa del Giro d’Italia 2026, disputata domenica 10 maggio, un giovane ciclista francese ha ottenuto il massimo dei voti con una prestazione che ha attirato l’attenzione. La tappa ha anche sollevato alcune domande sul ruolo di alcune squadre, come quella della Lidl-Trek, che non sono riuscite a tenere il passo con i migliori velocisti della corsa. Un risultato che ha lasciato alcuni commentatori sorpresi e altri critici.

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Terza tappa, domenica 10 maggio Paul Magnier, 10 e lode: i fatti dicono che, per il momento, il giovane francese è il miglior velocista di questo Giro d’Italia. Concede il bis con un’altra volata impeccabile. Si mette a ruota di Milan, sceglie il momento giusto per lanciarsi e supera l’italiano di forza. Considerando che tiene bene anche su percorsi misti, la maglia ciclamino diventa un obiettivo credibile per il corridore della Soudal Quick-Step. Jonathan Milan, 5: torna in Italia dalla Bulgaria con le ossa rotte. Sognava la maglia rosa nella frazione d’apertura e si è ritrovato a corto di gambe. Oggi ha visto sfrecciare alla sua sinistra Magnier, incassando un secondo posto amarissimo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: smacco morale per Milan, ma dov’era il treno della Lidl-Trek?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier concede il bis, altro smacco per Milan

Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall’ammiraglia della Lidl-TrekUn episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l'ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF...

Argomenti più discussi: Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5; Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di più; Pagelle Giro di Romandia 2026: Poga?ar domina pur senza strafare, Lipowitz unico suo rivale - Bene i giovani Nordhagen, Tuckwell e Philipsen, Rogli? enigmatico; Giro d’Italia, le pagelle: il treno di Milan è da rivedere, sospeso il giudizio sulla Bulgaria.