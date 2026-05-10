Pagelle Fiorentina Genoa | Braschi pimpante all’esordio Ostigard giganteggia in difesa I due attacchi non graffiano VOTI

Nella partita tra Fiorentina e Genoa valida per la 36ª giornata, il debutto di Braschi si è distinto per energia, mentre Ostigard ha mostrato solidità in difesa. Entrambi gli attacchi non sono riusciti a trovare la via della rete, portando a una partita senza gol. Le pagelle dei protagonisti evidenziano le prestazioni individuali, senza però assegnare voti elevati a nessuno dei giocatori.

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