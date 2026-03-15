Pagelle Verona Genoa | Vitinha entra e decide Ostigard blinda il successo Montipò ha colpe sui gol VOTI

Nel match tra Verona e Genoa, Vitinha entra nel secondo tempo e segna il gol decisivo, mentre Ostigard contribuisce a mantenere il risultato. Montipò, portiere del Verona, riceve un voto insufficiente a causa di alcune responsabilità sui gol subiti. I giocatori di entrambe le squadre sono valutati con voti che vanno da 5 a 6, evidenziando le prestazioni di alcuni protagonisti in questa 31ª giornata di Serie A 202526.

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