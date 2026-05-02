Pagelle Atalanta Genoa | Bijlow decisivo attacchi che non pungono e 0-0 piatto VOTI

Nella partita tra Atalanta e Genoa, terminata con un pareggio a reti inviolate, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Bijlow si è distinto come il protagonista più decisivo tra i portieri, mentre gli attacchi delle due squadre non sono riusciti a trovare il modo di segnare. La gara, valida per la 35ª giornata, ha visto poche occasioni da rete e nessun gol, lasciando il risultato sullo 0-0.

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