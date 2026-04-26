Pagelle Genoa Como Douvikas e Diao fanno esultare Fabregas! Champions ancora possibile? Ko pesante per De Rossi – I VOTI

Nel match valido per la 34ª giornata di Serie A, il Genoa e il Como si sono affrontati con Douvikas e Diao che hanno segnato, suscitando l'esultanza di Fabregas. I voti ai giocatori e i giudizi sui protagonisti sono stati pubblicati, mentre il risultato ha portato a un ko pesante per il team di De Rossi. La partita ha avuto effetti sulla corsa alla qualificazione in Champions League.

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