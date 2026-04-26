PAGELLE TOP E FLOP Genoa-Como 0-2 | Douvikas e Diao lanciano Fabregas

Nel match tra Genoa e Como, concluso con il risultato di 0-2, sono stati assegnati i voti ai giocatori che si sono distinti nel corso della partita. Due reti, segnate da Douvikas e Diao, hanno deciso il risultato e sono stati i momenti più rilevanti dell'incontro. La sfida si è svolta allo Stadio Olimpico ed è valida per la 35ª giornata del campionato. Sono stati individuati i giocatori considerati più e meno efficaci in campo.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Marassi Il Como riscatta l’eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia e si impone nella trasferta di Marassi sul campo del Genoa: match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. I lariani guadagnano tre punti importantissimi nella corsa Champions. Con questo successo gli uomini di Fabregas si portano a quota sessantuno, raggiungendo la Roma a meno uno dalla Juventus. Niente da fare per il Genoa di De Rossi, che resta fermo a quota trentanove. PAGELLE TOP E FLOP Genoa-Como: Douvikas e Diao lanciano Fabregas – calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE TOP E FLOP Genoa-Como 0-2: Douvikas e Diao lanciano Fabregas Notizie correlate Genoa-Como, Douvikas porta in vantaggio il Como, Diao raddoppiaI lariani chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Douvikas al 10'. Como, Fabregas: "Marassi mi ricorda la Premier League, Diao e Douvikas stanno bene"Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa in programma domenica pomeriggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuoso; Voti fantacalcio Pisa Genoa 33^ giornata Serie A: Top e Flop; PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla Champions; Juventus-Bologna 2-0 pagelle | David 7 apre il match Thuram 7 lo chiude Castro 5 cancellato da Bremer 7. Genoa-Como, il primo tempo della sfida del Ferraris (live)Spettatori muniti di titoli di accesso 31.101 (di cui 28101 abbonati e 871 ospiti). Stadio esaurito in ogni ordine di posti Squadre che hanno effettuato il riscaldamento sul terreno di ... genoanews1893.it Genoa-Como, il secondo tempo della gara del Ferraris (live)Como che cerca di perdere tempo quando possibile Al 6' punizione calciata da Sabelli dalla sinistra, ma tutto fermo per un fuorigioco Gara ripresa con il Genoa che prova a spingere ... genoanews1893.it Il Como torna alla vittoria in campionato dopo 3 partite e raggiunge la Roma al 5° posto in classifica a 61 punti, a -2 dalla Juventus che questa sera affronterà il Milan. Alla squadra di Fàbregas basta un gol per tempo contro il Genoa: sblocca il match Douvikas, - facebook.com facebook Colpo di testa di #Douvikas: #Como avanti 1-0 sul #Genoa x.com