PAGELLE E TABELLINO Milan-Atalanta 2-3 | i rossoneri si svegliano troppo tardi | Leao fischiato

Nel match della 36ª giornata di Serie A, disputato allo Stadio Bentegodi, l’Atalanta ha battuto il Milan con il punteggio di 3-2. I rossoneri sono riusciti a segnare solo nei minuti finali, mentre i nerazzurri hanno mantenuto il vantaggio per buona parte del match. Durante l’incontro, l’attaccante del Milan è stato fischiato dai tifosi, mentre sono stati assegnati voti e valutazioni ai protagonisti di entrambe le squadre.

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Voti, top e flop della sfida dello Stadio Bentegodi, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Verona Il Milan crolla a San Siro sotto i colpi dell’Atalanta. Per i rossoneri è la quarta sconfitta nelle ultime sei gare di campionato: un brutto colpo per le ambizioni europee degli uomini di Massimiliano Allegri, che a due turni dalla conclusione vengono raggiunti in classifica dalla Roma. I rossoneri si rianimano solo nel finale, quando sotto di tre reti sfiorano una clamorosa rimonta. L’Atalanta, che sembrava aver staccato la spina nelle ultime settimane, ritrova un successo che le permette di certificare il settimo posto.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Milan-Atalanta 2-3: i rossoneri si svegliano troppo tardi: Leao fischiato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardiVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, Il Napoli batte il Torino e... PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Lazio 0-0: gli uomini di Sarri si svegliano solo nel finaleVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A. Argomenti più discussi: Sassuolo-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Thorstvedt indiavolato, Laurienté da sogno, Tomori fa una follia, Leao spara a salve; Milan - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan, crollo totale e Champions a rischio: il Sassuolo domina e vince 2-0; Atalanta-Genoa 0-0, pagelle e tabellino: una traversa di Raspadori e poco altro, per la Dea Europa più lontana.