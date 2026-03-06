Nel match tra Napoli e Torino disputato allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si impone 2-1. Alisson Santos segna e guida la squadra di Conte, mentre Casadei entra in campo troppo tardi e non riesce a cambiare il risultato. I voti dei giocatori sono stati assegnati per questa partita valida per la 28ª giornata di Serie A.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, Il Napoli batte il Torino e si aggiudica la sfida valida come anticipo della ventottesima giornata di campionato. Gli uomini di Antonio Conte ottengono il secondo successo consecutivo, dopo la vittoria sul campo del Verona e raggiunge quota cinquantasei punti in classifica, a meno uno dal Milan (che affronterà l’Inter nel derby). Dopo il successo nella gara d’esordio sulla panchina granata (2-0 contro la Lazio), D’Aversa è costretto al ko. Gli azzurri partono forte e sbloccano il risultato con Alisson Santos dopo soli sette minuti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardi

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-INTER 0-2: Lautaro è speciale, Frattesi spento. Djuric entra tardi

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-2: Allison Santos risponde a MalenVoti, top e flop della sfida del Maradona valevole per la 25esima giornata di campionato: l’olandese segna una doppietta.

Altri aggiornamenti su PAGELLE E TABELLINO Napoli Torino 2 1....

Temi più discussi: Verona-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: Lukaku torna a far male, Giovane innesca il goal vittoria, male Bowie e Montipò; Lukaku all'ultimo respiro: blitz del Napoli contro uno stoico Verona; Torino-Lazio 2-0: Simeone e Zapata affondano i biancocelesti, Sarri non vince più; Torino-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: decidono Simeone e Zapata, buona la prima per D’Aversa.

Napoli-Torino 2-0: pagelle e le parole di D’AversaIl Napoli batte agevolmente il Torino per 2-0 con un gol per tempo. Ecco le pagelle di Napoli-Torino e le parole di Mister D'Aversa. zipnews.it

Napoli-Torino: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Torino di Venerdì 6 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

FINE PRIMO TEMPO - Napoli-Torino: 1-0. Il tuo commento - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Napoli-Torino DIRETTA e FOTO per l'anticipo che apre la 28esima giornata #ANSA x.com