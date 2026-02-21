PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Lazio 0-0 | gli uomini di Sarri si svegliano solo nel finale

Il punteggio di 0-0 tra Cagliari e Lazio deriva dalla forte difesa di entrambe le squadre, che hanno bloccato le occasioni offensive. La Lazio ha mostrato maggiore pressione nel secondo tempo, ma non è riuscita a trovare il gol decisivo. I portieri sono stati protagonisti di interventi importanti, mantenendo il risultato invariato. La partita si è giocata sotto un cielo grigio, con pochi spazi per le offensive. La sfida si è conclusa senza reti, lasciando incertezza sul risultato finale.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A. Cagliari e Lazio si dividono la posta al termine di una gara senza sussulti. I biancocelesti, reduci dal ko interno con l’Atalanta, muovono la classifica e superano momentaneamente il Bologna, raggiungendo la nona posizione in classifica. Gli uomini di Sarri hanno abbandonato in modo evidente le velleità europee in campionato e sembrano concentrarsi quasi esclusivamente sulla semifinale di Coppa Italia con i nerazzurri di Palladino. Il Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive (contro Roma e Lecce), torna a muovere la classifica e con questo pareggio si porta a quota 29 punti, raggiungendo momentaneamente il Parma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 0-2: Spinazzola scatenato, per Sarri non si salva nessunoNella partita tra Lazio e Napoli valida per la 18ª giornata di Serie A, il Napoli si è imposto per 2-0 all’Olimpico.

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CREMONESE 0-0: Sarri, in attacco è un disastro. Baschirotto solido

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cagliari-Lecce 0-2, pagelle e tabellino: Gandelman in versione bomber, Ramadani e Coulibaly dominano il centrocampo, Caprile da matita blu; Il Lecce vince e convince, Cagliari sconfitto 2-0; Alisson Santos conquista Napoli: pari beffa per la Roma; Bari-Südtirol 1-2: le pagelle dei biancorossi.

Cagliari-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: un palo e poco altro, Kilicsoy e Zaccagni non pungonoL'ultima partita del sabato si conclude senza reti: padroni di casa più pericolosi, ma Provedel non ha dovuto compiere miracoli nel corso del match. msn.com

PAGELLE E TABELLINO Roma-Cagliari 2-0: Malen regala spettacolo, Kilicsoy un fantasmaLe valutazioni dei giallorossi di Gasperini e dei rossoblù di Pisacane al termine della sfida dello Stadio Olimpico ... calciomercato.it

Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: un punto ciascuno che scontenta tutti Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rai - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Cagliari-Lazio DIRETTA e FOTO per la 26esima giornata di campionato #ANSA x.com