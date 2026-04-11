Pagelle Cagliari Cremonese Esposito bomber decisivo per la salvezza! Bonazzoli pomeriggio ‘no’ – I VOTI

Nella 32ª giornata di Serie A, Cagliari e Cremonese si sono affrontate in una partita ricca di emozioni. Esposito si è distinto come il miglior realizzatore della giornata, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra. Al contrario, Bonazzoli ha avuto una prestazione deludente, senza riuscire a incidere sul risultato. I voti assegnati ai protagonisti hanno evidenziato i principali protagonisti di questa sfida.

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