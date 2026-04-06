Salernitana-Benevento 0-1 pagelle streghe in Serie B | festa all’Arechi disastro granata | Quirini ingenuo

Il match tra Salernitana e Benevento si è concluso con una vittoria per 1-0 a favore delle Streghe, che così riconquistano la Serie B dopo tre anni. La gara si è svolta all’Arechi, dove il Benevento ha festeggiato il ritorno in categoria, mentre la squadra di casa ha vissuto un risultato deludente. La partita ha visto un’ingenuità di un giocatore della Salernitana, che ha pesato sull’esito dell’incontro.

Il Benevento è in Serie B: festa giallorossa all’Arechi. Il derby dell’Arechi si trasforma in una pagina di storia per il Benevento, che dopo tre anni di purgatorio torna in Serie B con una vittoria pesantissima e simbolica. Basta un rigore di Salvemini, ma dietro quel gol c’è un campionato costruito con lucidità, continuità e una scelta tecnica – quella di affidarsi a Floro Flores – che ha cambiato definitivamente il passo della stagione. La matematica arriva grazie al contemporaneo ko del Catania contro il Picerno, ma i sanniti avevano già fatto il loro: vincere a Salerno, nel derby, davanti a 250 tifosi al seguito che trasformano un settore ospiti in un piccolo epicentro di festa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana-Benevento 0-1 pagelle, streghe in Serie B: festa all’Arechi, disastro granata: Quirini ingenuo Leggi anche: Il Benevento fa festa a Salerno: è promozione matematica in serie B con la vittoria all'Arechi Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Temi più discussi: Dove vedere Salernitana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, risultati e classifica della 34° giornata: frenano Benevento e Salernitana e ne approfitta il Catania; Salernitana-Benevento: Di Loreto dirige il derby; Salernitana-Benevento, fischia Di Loreto: due precedenti con i granata. Salernitana-Benevento 0-1, decide un rigore di Salvemini: Strega in Serie BDopo tre stagioni, con le prime due non vissute esattamente senza problemi, il Benevento dice addio alla Serie C riconquistando così la B, lo fa dopo una cavalcata clamorosa conclusa ... ilmattino.it Serie C Salernitana – Benevento 0-1: cronaca, tabellino ed highlightsLa promozione arriva nel derby di Salerno, in una gara ben gestita dai giallorossi che nella ripresa su calcio di rigore siglato da Salvemini mettevano il ... ilcorrieredelpallone.it Salernitana Benevento 0-0 il primo tempo: poche emozioni e tanta intensità facebook I convocati per Salernitana-Benevento #SalernitanaBenevento #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com