Padova incendio in via Poleni | evacuati i residenti del Portello

A Padova, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Poleni, portando all’evacuazione dei residenti del quartiere Portello. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento e i controlli tecnici successivi, i soccorritori hanno verificato le cause dell’incendio e le condizioni dell’immobile interessato. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle origini del rogo.

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? Punti chiave Come sono riuscite le fiamme a divampare così velocemente nell'appartamento?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco durante i controlli tecnici?. Perché è stato necessario evacuare l'intero stabile per precauzione?. Quali sono le cause che gli esperti stanno indagando ora?.? In Breve Cinque operatori e un'autopompa serbatoio sono intervenuti sabato alle 21.. Nessun ferito o intossicato registrato tra i residenti del Portello.. Vigili del fuoco effettuano controlli tecnici in tutti gli appartamenti condominiali.. Indagini in corso per accertare l'origine del rogo in via Poleni.. Sabato sera, intorno alle 21, un incendio ha colpito un appartamento in via Poleni al Portello di Padova, costringendo i residenti a un’evacuazione immediata per garantire la sicurezza degli abitanti dello stabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, incendio in via Poleni: evacuati i residenti del Portello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residentiUn incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo. Incendio in una palazzina, paura a Milano: cede parte del tetto, evacuati tutti i residentiABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme divampano nel pomeriggio in zona Maciachini Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, un incendio è scoppiato... Argomenti più discussi: Divampano le fiamme in una casa all'Arcella, l'intervento dei vigili del fuoco; Incendio in appartamento a Padova: distrutto l’ultimo piano; Incendio in azienda, il caposquadra degli operai mette tutti in salvo: è lievemente intossicato. È stato impeccabile; Principio di incendio in un’azienda di Piove di Sacco, paura nello stabilimento di lavorazione dei metalli.