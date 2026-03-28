Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano | crollata parte del tetto evacuati i residenti

Nel pomeriggio del 28 marzo, un incendio si è sviluppato in un appartamento di una palazzina di cinque piani in via Menabrea a Milano. Le fiamme hanno causato il crollo di una parte del tetto, portando all’evacuazione dei residenti presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Un incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo. Una parte del tetto è crollata, i condomini sono stati fatti evacuare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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