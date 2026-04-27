Si presenta per il permesso di soggiorno ma era ricercato | arrestato a Latina

Un cittadino straniero si è presentato recentemente presso gli uffici per il rinnovo del permesso di soggiorno a Latina, ma è stato immediatamente arrestato dalla Polizia di Stato. L’arresto è stato possibile grazie a un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità belghe, che lo ricercavano per motivi ancora non specificati. L'uomo si trova ora nelle mani delle forze dell’ordine in attesa delle procedure di consegna.

Latina, 27 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto, nei giorni scorsi, un cittadino straniero destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle Autorità del Belgio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Latina, a seguito di una segnalazione pervenuta dall’ Ufficio Immigrazione della Questura. Durante le procedure di verifica connesse alla richiesta di un permesso di soggiorno, il sistema informativo Schengen ha evidenziato una corrispondenza tra le impronte digitali del soggetto e quelle di una persona ricercata a livello europeo sotto diversa identità. Gli accertamenti della Squadra Mobile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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