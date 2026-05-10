Ozempic usato per dimagrire l'endocrinologo Bonifazi | Più effetti collaterali che benefici sulle persone sane

Recentemente, sono emerse discussioni sull’uso di Ozempic come aiuto per dimagrire, con l’endocrinologo Bonifazi che ha dichiarato come il farmaco comporti più effetti collaterali che benefici per le persone sane. La questione ha coinvolto anche figure pubbliche come Emma Marrone e Arisa, che hanno smentito di averlo assunto. Fanpage.it ha intervistato un esperto per spiegare come funziona il medicinale e quali possono essere le conseguenze del suo utilizzo.

L'ombra di Ozempic si è allungata su Emma Marrone e Arisa, che hanno smentito. Fanpage.it ha chiesto a un esperto come funziona il farmaco e che conseguenze ha.🔗 Leggi su Fanpage.it

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