Ostra il Consiglio decide il futuro | conti e nuovi acquisti 2026-28

Il Consiglio comunale di Ostra ha approvato il bilancio e il piano di investimenti per il triennio 2026-2028. Sono stati definiti i criteri di spesa delle entrate fiscali del 2025 e individuati i nuovi servizi pubblici da finanziare nel prossimo futuro. La discussione ha coinvolto anche le modalità di acquisto di beni e infrastrutture previste nel piano pluriennale. La decisione riguarda le risorse destinate a varie iniziative per il periodo indicato.

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? Punti chiave Come sono state spese le tasse dei cittadini nel 2025?. Quali nuovi servizi verranno finanziati con il piano 2026-2028?. Cosa cambierà per i cittadini con il nuovo piano acquisti?. Perché il bilancio comunale deve subire una variazione immediata?.? In Breve Riunione in prima convocazione il 13 maggio alle ore 19:00. Seconda chiamata prevista per il 14 maggio alle ore 19:00. Approvazione rendiconto esercizio 2025 secondo decreto legislativo 267 del 2000. Aggiornamento DUP per programmazione acquisti beni e servizi triennio 2026-2028. Il prossimo 13 maggio alle ore 19:00, il Consiglio Comunale di Ostra si riunirà in prima convocazione per discutere i conti della gestione passata e le strategie finanziarie future del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostra, il Consiglio decide il futuro: conti e nuovi acquisti 2026-28 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The TRUTH About LeBron James - One Hour of Shocking Scandals Notizie correlate Brescia, il Consiglio decide il futuro: conti e diritti dei giovani? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Brescia discute oggi il Bilancio 2025 e il DUP 2026/2028. Pensioni: la rivoluzione dei conti per i nuovi nati salva il futuroUna nuova strategia per contrastare l’impatto dell’invecchiamento demografico sulla spesa pubblica sta prendendo forma attraverso la creazione di...