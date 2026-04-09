Pensioni | la rivoluzione dei conti per i nuovi nati salva il futuro

Una recente proposta prevede la creazione di conti previdenziali dedicati ai nuovi nati come misura per affrontare l’invecchiamento della popolazione e ridurre l’impatto sulla spesa pubblica. Paesi come la Germania, gli Stati Uniti e la provincia autonoma stanno sviluppando modelli di questo tipo, con l’obiettivo di assicurare un futuro più stabile per il sistema pensionistico. La strategia coinvolge la gestione di fondi specifici che si accumulano nel tempo e sono destinati a sostenere le pensioni future.

Una nuova strategia per contrastare l’impatto dell’invecchiamento demografico sulla spesa pubblica sta prendendo forma attraverso la creazione di conti previdenziali dedicati ai nuovi nati, un modello che vede la Germania, gli Stati Uniti e la provincia di Bolzano in prima linea. L’obiettivo è trasformare una piccola rendita statale in una base di risparmio che, grazie agli investimenti finanziari, possa integrare le future pensioni, incentivando al contempo le famiglie a contribuire attivamente alla previdenza privata. La sfida economica è chiara: con una popolazione sempre più anziana, la voce relativa alle pensioni rischia di gravare pesantemente sui bilanci delle nazioni ricche, assorbendo in Italia quasi la metà della spesa pubblica totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pensioni: la rivoluzione dei conti per i nuovi nati salva il futuro “La Torre dei Conti è salva”Roma, 8 aprile 2026 – La fase straordinaria di messa in sicurezza della Torre dei Conti è ormai agli ultimi giorni e, secondo il sindaco di Roma... Garbagnate, l’ospedale si colora con i nomi dei nuovi natiAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Temi più discussi: Rivoluzione nella consulenza finanziaria? La stretta UE che potrebbe cambiare tutto; Rivoluzione in Italmobiliare: Pesenti guarda anche all’estero; Assegni familiari e maggiorazioni di pensione; Pensioni di vecchiaia, a chi arrivano gli arretrati: l'Inps corregge un errore del 2024. Pensioni, la strategia INPS per evitare nuovi esodati: assegni straordinari, isopensioni e indennità di espansioneL’istituto previdenziale allunga le tutele per evitare che i lavoratori in uscita restino senza assegno per effetto dell’innalzamento dei requisiti ... msn.com La Commissione europea vuole una rivoluzione nel settore pensionisticoD’altra parte, l’idea che l’Ue metta le mani nei risparmi di una vita fa paura ai pensionati comunitari. Le recenti dichiarazioni della commissaria europea Maria Luís Albuquerque aiutano a spegnere ... money.it Pensioni, prorogato l’incentivo posticipo: come fare domanda, requisiti e beneficiari La misura si inserisce nel quadro degli strumenti volti a favorire la permanenza volontaria nel mercato del lavoro di chi ha già maturato i requisiti per il pensionamento - facebook.com facebook Aggiornate le regole di compilazione del flusso UNIEMENS del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con particolare riferimento alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero rb.gy/pq2ur7 In x.com