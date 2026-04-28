Oggi il Consiglio Comunale di Brescia si riunisce per esaminare il Bilancio 2025 e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Le decisioni prese riguardano anche l'integrazione della Relazione Annuale 2025 del Garante per l'Infanzia, che analizza i diritti e le condizioni dei giovani nella città. La seduta rappresenta un momento chiave per definire le priorità finanziarie e sociali del prossimo triennio.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Brescia discute oggi il Bilancio 2025 e il DUP 20262028.. Le decisioni finanziare integrano la Relazione Annuale 2025 del Garante per l'Infanzia.. Il Consiglio Comunale di Brescia si riunisce oggi, martedì 28 aprile 2026, per discutere il Bilancio 2025 e le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP) 20262028. La seduta, che inizierà alle ore 9:00, vedrà i consiglieri confrontarsi sulle previsioni finanziarie e sulla gestione dei fondi per i prossimi anni, con un occhio attento anche alla Relazione Annuale 2025 sull’attività del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Bilancio e programmazione tra le mura del Palazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, il Consiglio decide il futuro: conti e diritti dei giovani

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