Sorpreso con droga armi e munizioni | arrestato

Durante un'operazione di controllo, un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di droga, armi e munizioni. La Questura di Napoli ha portato avanti servizi straordinari per contrastare la detenzione illegale di armi, che hanno portato all'arresto e al sequestro di diversi oggetti. L’intervento si inserisce in una serie di attività volte a rafforzare la sicurezza nella zona.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Sorpreso con armi e munizioni rubate in cantinaProtagonista della vicenda è un uomo di 46 anni già noto alle forze dell’ordine che, secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, ha rubato armi... NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025