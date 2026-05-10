OSS e OSA | Fiola chiede il controllo regionale sugli esami

Il consigliere regionale ha proposto di affidare alle autorità regionali la supervisione degli esami per OSS e OSA, sollevando dubbi sulla validità dei titoli già rilasciati. La questione riguarda anche le responsabilità delle commissioni d'esame che sono state trovate con irregolarità. La proposta mira a rafforzare il controllo e la trasparenza nel processo di valutazione dei candidati.

? Punti chiave Come influiscono i nuovi controlli sulla validità dei titoli già rilasciati?. Chi sono i responsabili delle irregolarità scoperte nelle commissioni d'esame?. Perché la piattaforma SILF è considerata lo strumento per evitare i diplomifici?. Quali conseguenze avranno le audizioni sulla gestione degli enti privati?.? In Breve Uso della piattaforma SILF per garantire imparzialità nella scelta dei commissari d'esame.. Richiesta di audizione immediata presso la Sesta Commissione regionale per approfondire le criticità.. Obbligo per i commissari di segnalare irregolarità durante le prove d'esame in Campania.. Distinzione tra enti formativi validi e strutture nate come veri e propri diplomifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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