Formazione professionale verifiche straordinarie su esami OSS e OSA

La Regione Campania ha annunciato l'avvio di verifiche straordinarie riguardanti gli esami per gli operatori socio-sanitari e gli assistenti di studio. Questa decisione è stata presa dopo segnalazioni di possibili irregolarità nelle procedure di esame. La Direzione Generale del settore ha coordinato le attività di controllo, in collaborazione con l’ufficio competente dell’assessorato regionale. Le verifiche riguardano sia le procedure di svolgimento sia i documenti presentati dai candidati.

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