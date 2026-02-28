Chirurgia dell’obesità l’ospedale di Città di Castello è centro d’eccellenza

L’ospedale di Città di Castello è stato riconosciuto come centro di eccellenza per la chirurgia dell’obesità. La struttura ha ottenuto un accreditamento ufficiale e ora svolge interventi specializzati nel trattamento di questa condizione. La decisione è stata comunicata dalle autorità sanitarie e si basa sui requisiti clinici e organizzativi della struttura. La notizia è stata diffusa oggi dall’ospedale stesso.

Città di Castello (Perugia), 28 febbraio 2026 – Importante riconoscimento per la struttura di Chirurgia dell'obesità dell'ospedale di Città di Castello, che è stata riconosciuta come centro d'eccellenza per il 2026 dalla Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche). Secondo l'Usl Umbria 1 si tratta di un risultato "di grande rilievo che conferma l'elevato livello qualitativo dell'attività svolta dall'équipe multidisciplinare della struttura, afferente alla chirurgia generale diretta dal dottor Maurizio Cesari". Oltre cento interventi all’anno. Il centro tifernate si conferma così un punto di riferimento regionale, anche per volumi di attività, con oltre 100 procedure chirurgiche eseguite ogni anno e un trend in costante crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chirurgia dell’obesità, l’ospedale di Città di Castello è centro d’eccellenza Il Garibaldi è centro di eccellenza per la chirurgia dell'obesità: riconoscimento della SicobIl riconoscimento comprende la chirurgia bariatrica e metabolica rivolta sia agli adulti che agli adolescenti, in linea con le più aggiornate linee... Chirurgia dell'obesità, Buccheri La Ferla confermato centro di eccellenza: "Tra i migliori in Italia"Il riconoscimento della Sicob premia l’impegno del team multidisciplinare nell’offrire percorsi chirurgici avanzati e supporto nutrizionale,... Altri aggiornamenti su Città di Castello. Temi più discussi: Chirurgia bariatrica al Policlinico Riuniti: visite specialistiche gratuite ai pazienti con obesità - FoggiaToday; Chirurgia bariatrica revisionale in aumento per correggere i risultati insoddisfacenti degli interventi precedenti; L’Italia grassa e diseguale: al Sud più malati, meno cure; Visite gratuite obesità all’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano. Chirurgia dell'obesità Città di Castello è centro d'eccellenzaLa struttura di Chirurgia dell'obesità dell'ospedale di Città di Castello è stata riconosciuta come centro d'eccellenza per il 2026 dalla Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle mala ... ansa.it La clinica Beato Matteo è centro di eccellenza per la cura dell’obesitàL’istituto clinico Beato Matteo è centro di eccellenza per la Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche. Secondo la società che tra i propri scopi principali ha quello di ... laprovinciapavese.gelocal.it Obesità, il reparto di Città di Castello premiato come centro d’eccellenza http://ow.ly/NK7K106vbGJ #tuttoggi #CittàdiCastello #SaluteBenessere #evidenza #obesità #scoop #uslumbria1 - facebook.com facebook