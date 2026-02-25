Serena Brancale al Lake Sound Park | il tour estivo inizia a Cernobbio

Serena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo parte dal Lago di Como. Il 21 luglio prossimo, il palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio ospiterà Serena Brancale, una delle voci più intense della scena musicale italiana. L’annuncio ufficiale del concerto, previsto nell’ambito del Sacro Tour della cantautrice pugliese, è atteso per domani, 26 febbraio, con la vendita dei biglietti che partirà alle 12:00 su ticketone. Questo appuntamento segna un ulteriore passo nella carriera di Brancale, che ha recentemente conquistato il pubblico sanremese con un brano emozionante dedicato alla madre scomparsa. Il Lake Sound Park, giunto alla sua quinta edizione, si conferma come uno dei festival più apprezzati in Italia, grazie a una programmazione che unisce grandi nomi storici e voci emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

