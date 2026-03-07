Sanremo Serena Autieri Serena Rossi e Vanessa Incontrada deluse da Carlo Conti | il retroscena

Durante le ultime selezioni per il Festival di Sanremo, Vanessa Incontrada, Serena Rossi e Serena Autieri sono rimaste deluse perché non sono state scelte per partecipare. Carlo Conti, che si occupa dell’organizzazione, non le ha incluse nel cast. Le attrici hanno manifestato disappunto pubblicamente e si sono ritrovate a commentare la loro esclusione sui social.

Vanessa Incontrada, Serena Rossi e Serena Autieri ci sono rimaste male: perché Carlo Conti non le ha scelte per Sanremo? Sanremo è finito ed è tempo di bilanci. Ciò non riguarda solo vittorie, podi, classifiche e polemiche, ma anche il nome di alcune persone che erano in lizza per partecipare e che per qualche strano ignoto motivo alla fine sono state scartate. Tra queste spicca il nome di tre donne che erano in corsa per la co-conduzione, ma sembra che i piani di Carlo Conti siano cambiati non appena Laura Pausini gli ha confermato la propria presenza. Infatti per evitare che ci fossero troppe “donne ingombranti”, pare sia stata fatta una scelta per far sì che Pausini avesse la giusta luce, senza che nessun altra donna tentasse di rubargliela. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

