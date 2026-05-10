A Ortona si svolge uno spettacolo teatrale particolare che invita lo spettatore a vivere un'esperienza oltre la vista. La rappresentazione si concentra su un viaggio onirico, durante il quale il pubblico viene guidato da una protagonista in un percorso sensoriale diverso dal solito. Lo spettacolo mira a far percepire un'opera teatrale attraverso sensi diversi dalla vista, offrendo così un'esperienza immersiva e coinvolgente.

? Punti chiave Come si può vivere un'opera teatrale senza usare la vista?. Chi è la protagonista che guida il pubblico in questo viaggio onirico?. Perché questa scelta artistica cambierà il futuro culturale di Ortona?. Dove si possono acquistare i biglietti per questa esperienza immersiva?.? In Breve Regia di Raffaele Parisi con attori Rosaria Fusco, Michela Annunziata e Giuseppe Carozza.. Progetto sviluppato con la Scuola Elementare del Teatro e Davide Iodice.. Sostegno del Ministero della Cultura, Asilo, Baracca dei Buffoni e Manovalanza.. Eventi correlati l'8 maggio a Palazzo Sirena e l'11 maggio in Piazza San Giustino.. Mercoledì 13 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ortona, teatro oltre la vista: il viaggio onirico di Invisibile

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