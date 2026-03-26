Without Silence | il viaggio onirico di Dimitra Laoutari tra i fiori e la speranza

Dal 3 al 9 aprile 2026, presso la Medina Art Gallery in via Merulana a Roma, sarà allestita la mostra personale “Without Silence” dell’artista greca Dimitra Laoutari. L’esposizione presenta un insieme di opere che esplorano temi legati ai fiori e alla speranza, offrendo un viaggio onirico attraverso le sue creazioni. La mostra sarà visitabile durante tutta la settimana con ingresso libero.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il panorama artistico della Capitale si arricchisce di una nuova, intensa voce internazionale. Dal 3 al 9 aprile 2026, la Medina Art Gallery ospita nei suoi spazi di Via Merulana la mostra personale di Dimitra Laoutari, intitolata Without Silence. Curata da Georgia Trouli, l’esposizione segna una tappa fondamentale nel percorso di ricerca dell’artista, che dopo anni dedicati a un’indagine introspettiva e a un linguaggio prettamente espressionista, approda a una figurazione più realistica, pur mantenendo intatta una carica poetica ed emotiva di rara potenza. Al centro di questa narrazione visiva troviamo un protagonista assoluto: il papavero. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Without Silence: il viaggio onirico di Dimitra Laoutari tra i fiori e la speranza Articoli correlati Leggi anche: Al cinema arriva "L'oro del Reno", un viaggio onirico tra ricordi e immaginario Leggi anche: Peppe Barra e il viaggio onirico di Bubù, Babà, Bebè