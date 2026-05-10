Orti Giuli Italia Nostra attacca | Altro che recupero | certi interventi sono violenti
Italia Nostra Marche ha criticato il progetto di riqualificazione degli Orti Giuli approvato dal Comune di Pesaro, definendolo troppo invasivo e dannoso per l’area. L’associazione ha chiesto che l’intervento venga rivisto, sostenendo che alcuni lavori risultano troppo violenti e compromettono l’integrità del sito. La questione riguarda la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico dell’area interessata.
Italia Nostra Marche ritiene che il progetto con cui il Comune di Pesaro intende riqualificare gli Orti Giuli vada rivisto. Per spiegare le ragioni di questo convincimento il consiglio regionale di Italia Nostra auspica un confronto preliminare con l’amministrazione comunale aperto alla partecipazione dei cittadini. Quali sono le criticità individuate dal consiglio associativo? Molte. Prima di elencarle nel dettaglio Italia Nostra Marche dissente su un aspetto fondamentale: secondo l’associazione interessata alla tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale "quello che il Comune andrà a fare – scrivono in una nota – non risponde alle caratteristiche di un restauro, che invece nel caso degli Orti Giuli sarebbe una categoria di intervento obbligatoria in quanto si tratta di bene sottoposto a vincolo monumentale ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Kroos attacca Mbappé: «Non è un vero 9 e ha rotto certi equilibri, il Real Madrid ha bisogno di altro!»Mercato Juve, una difesa da riformare: Kim il grande sogno, Stones l’alternativa! Tutti i nomi Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri:...
Italia Nostra Salerno contesta il Piano Spiagge: "Tempi certi e partecipazione attiva"A Salerno, a seguito della recente pubblicazione del Piano Attuativo Demaniale (PAD) sul sito istituzionale da parte del Commissario Prefettizio, la...