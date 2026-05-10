Orti Giuli Italia Nostra attacca | Altro che recupero | certi interventi sono violenti

Italia Nostra Marche ha criticato il progetto di riqualificazione degli Orti Giuli approvato dal Comune di Pesaro, definendolo troppo invasivo e dannoso per l’area. L’associazione ha chiesto che l’intervento venga rivisto, sostenendo che alcuni lavori risultano troppo violenti e compromettono l’integrità del sito. La questione riguarda la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico dell’area interessata.

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