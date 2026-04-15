Italia Nostra Salerno contesta il Piano Spiagge | Tempi certi e partecipazione attiva

A Salerno, dopo la pubblicazione del Piano Attuativo Demaniale sul sito ufficiale da parte del Commissario Prefettizio, Italia Nostra Salerno ha inviato una richiesta formale al Comune. La richiesta riguarda la divulgazione delle modalità di presentazione delle osservazioni sul piano e la richiesta di un rinvio per consentire una partecipazione più ampia. La sezione locale dell’associazione ha evidenziato l’importanza di tempi certi e di un coinvolgimento attivo dei cittadini.