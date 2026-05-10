Orsi | Non pensavo che Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi Ma il suo Milan …
Fernando Orsi, ex portiere di Serie A e attuale opinionista di Sky Sport, ha commentato la situazione attuale del Milan e di Allegri, sorprendentemente, per le serie di risultati negativi che sta attraversando la squadra. Orsi ha espresso alcune considerazioni sul momento difficile del club e sulla gestione tecnica, senza entrare troppo nel dettaglio delle cause o delle conseguenze. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti performance del team.
Inutile dire come una qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che sembrava scontata a metà marzo, sia tornata in discussione. Anche perché la Juventus - vittoriosa ieri sera a Lecce - ha scavalcato momentaneamente il Diavolo, in attesa di Milan-Atalanta di questa sera a 'San Siro' con Roma e Como che continuano ad insidiare da dietro i rossoneri. "Devo dire che non mi aspettavo dal Milan questo periodo. Non so se si possa chiamare crollo, ma delle ultime 5 ne ha perse 3, pareggiata una e vinta una. Non pensavo che uno come Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi di questo tipo", ha spiegato Orsi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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