Orsi | Non pensavo che Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi Ma il suo Milan …

Fernando Orsi, ex portiere di Serie A e attuale opinionista di Sky Sport, ha commentato la situazione attuale del Milan e di Allegri, sorprendentemente, per le serie di risultati negativi che sta attraversando la squadra. Orsi ha espresso alcune considerazioni sul momento difficile del club e sulla gestione tecnica, senza entrare troppo nel dettaglio delle cause o delle conseguenze. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti performance del team.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Inutile dire come una qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che sembrava scontata a metà marzo, sia tornata in discussione. Anche perché la Juventus - vittoriosa ieri sera a Lecce - ha scavalcato momentaneamente il Diavolo, in attesa di Milan-Atalanta di questa sera a 'San Siro' con Roma e Como che continuano ad insidiare da dietro i rossoneri. "Devo dire che non mi aspettavo dal Milan questo periodo. Non so se si possa chiamare crollo, ma delle ultime 5 ne ha perse 3, pareggiata una e vinta una. Non pensavo che uno come Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi di questo tipo", ha spiegato Orsi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orsi: “Non pensavo che Allegri potesse incappare in una serie di risultati negativi. Ma il suo Milan …” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cremonese-Milan, Brocchi: “Pensavo che Allegri potesse giocarsi lo scudetto, ma ora l’Inter è irraggiungibile”Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Cremonese, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. Lazio-Milan, spazio ai protagonisti purtroppo negativi. Ma Allegri non fa drammiTanto spazio concesso sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026 alla partita Lazio-Milan, posticipo...