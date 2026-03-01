Nel pre-partita di DAZN, Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, ha commentato la partita tra Cremonese e Milan. Brocchi ha affermato di aver creduto che Allegri potesse puntare allo scudetto, ma ora ritiene che l’Inter sia troppo avanti e irraggiungibile. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale delle squadre di Serie A e sui possibili sviluppi della stagione.

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Cremonese, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Max Allegri sono chiamati ad alzare la testa dopo la brutta sconfitta rimediata a San Siro contro il Parma. Nel consueto pre-partita di DAZN si è espresso anche Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in vista della sfida contro la Cremonese. "Pensavo che Allegri potesse giocarsi fino alla fine lo scudetto, ma l'Inter ora è irraggiungibile. Quando il Milan deve giocare partite difficili è sempre concentrato. Contro le squadre piccole fa tanti errori e perde troppi punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, Brocchi: “Pensavo che Allegri potesse giocarsi lo scudetto, ma ora l’Inter è irraggiungibile”

Allegri: “Inter favoritissima per lo Scudetto, ma se loro cascano di sotto il Milan sarà pronto”Il tecnico del Milan fa i calcoli e spiega che l'Inter ha lo scudetto in pugno: "Ci servono 12 vittorie su 13 per raggiungerli", ma al tempo stesso...

Leggi anche: Il Milan di Allegri vola con le big, ma può vincere lo scudetto? I numeri dicono che…

Tutti gli aggiornamenti su Cremonese Milan.

Cremonese e Milan si affrontano nella ventisettesima giornata di Serie AUn approfondimento sulle formazioni ufficiali di Cremonese-Milan nella ventisettesima giornata di Serie A, analizzando le scelte tattiche degli allenatori e i possibili impatti sulla partita. Nella ve ... notiziemilan.it

Cremonese-Milan (0-0): tra poco l'inizio della gara...- Le squadre sono quasi pronte per iniziare la gara: Milan in campo con maglia e calzoncini bianchi, mentre la Cremonese giocherà con la consueta divisa grigiorossa. Amici e amiche ... milannews.it