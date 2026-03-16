Nella partita tra Lazio e Milan, i protagonisti principali sono stati i giocatori che hanno commesso errori e causato problemi sul campo. Nonostante le difficoltà, l'allenatore del Milan ha dichiarato di non voler creare allarmismi né drammi, mantenendo un atteggiamento tranquillo. Le notizie più recenti di questa mattina si concentrano sugli episodi più significativi della sfida e sull'atteggiamento degli allenatori.

Tanto spazio concesso sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026 alla partita Lazio-Milan, posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri con il gol di Gustav Isaksen al 26'. Una rete che ha abbattuto qualsiasi residua speranza di Scudetto per il Diavolo, finito a 8 punti di distanza dall'Inter e dalla vetta della classifica. Tanto che Paolo Di Canio non ci è andato giù leggero nei commenti. Vediamo fin qui le notizie più importanti sul tema pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Al termine di Lazio-Milan ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, che non ha fatto drammi dopo l'inopinato k. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, spazio ai protagonisti purtroppo negativi. Ma Allegri non fa drammi

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