Orrore nel centro commerciale italiano azzannato da un pastore tedesco Era col suo cagnolino

Un incidente grave si è verificato questa mattina in un centro commerciale italiano, dove un uomo è stato attaccato da un pastore tedesco. L'uomo era accompagnato dal suo cagnolino al momento dell'aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto. La scena ha attirato numerose persone, testimoni di quanto successo.

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