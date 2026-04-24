A Palestrina, a sud di Roma, un uomo ha aggredito e ucciso il suo pastore tedesco con calci e pugni. La vicenda è stata segnalata alle autorità e l'uomo è stato denunciato a piede libero. I dettagli dell'episodio sono ancora in fase di accertamento e le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali motivazioni o circostanze che hanno portato all’atto.

Lo ha preso a calci per strada fino a ucciderlo. È stato denunciato a piede libero un uomo di 56 anni dopo che ha aggredito brutalmente un pastore tedesco al guinzaglio in via Loreto, a Palestrina in provincia di Roma. L'uomo rischierebbe fino a quattro anni di carcere e una sanzione da oltre 60mila dollari., L'intervento dei carabinieri è scattato negli scorsi giorni, dopo che alla centrale operativa di Palestrina è arrivata una chiamata che riferiva di una aggressione violenta in strada. Stando alla prima ricostruzione dei militari, alcune persone avrebbero visto il 56enne mentre teneva al guinzaglio il cane e lo percuoteva con estrema violenza con calci e pugni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, orrore in strada: uccide a calci e pugni il suo pastore tedesco

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