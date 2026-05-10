Mestre 17enne bengalese violentata in casa da connazionale

A Mestre, una ragazza di 17 anni di origine bengalese è stata vittima di violenza all’interno dell’abitazione. Secondo quanto riferito, al momento dell’aggressione il suo compagno non si trovava in casa, e l’inquilino ha riferito di aver sentito rumori sospetti. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.

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Sabato notte movimentato a Mestre, dove la violenza ha fatto da padrona. Una diciassettenne di origine bengalese era nella casa in cui vive con il compagno, il figlio di tre mesi e un inquilino connazionale quando quest’ultimo l’ha violentata. Al momento dell’aggressione, il compagno della giovane non era in casa e l’inquilino ha approfittato della solitudine della diciassettenne per violentarla, mentre il neonato dormiva nella stanza accanto. Spaventata e sotto shock, è stata proprio la ragazza a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto. Arrivati sul posto, i militari hanno accompagnato la minorenne in Pronto soccorso a Mestre, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti medici.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mestre, 17enne violentata in casa: sospetti su un coinquilinoUna ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre... Mestre, ragazza 17enne violentata in casa: sospettato un coinquilinoUna ragazza bengalese di 17 anni è stata violentata nell’ casa dove vive con altre persone, si sospetta di un coinquilino Una ragazza bengalese di 17...