Ornitologo di 70 anni | chi è il paziente zero dell’Hantavirus

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ornitologo di 70 anni è stato identificato come il primo caso di contagio nell’ambito dell’epidemia di Hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, sbarcata oggi a Tenerife. Si tratta della persona considerata il “paziente zero”, ovvero il primo a risultare infetto e successivamente deceduto. La scoperta ha portato all’attenzione le dinamiche di diffusione del virus tra i passeggeri e l’equipaggio.

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L’uomo, in viaggio da molti mesi con la moglie (anch’essa deceduta), si sarebbe contagiato durante un tour di birdwatching in Argentina a fine marzo Il focolaio di Hantavirus che si è sviluppato dentro la nave da crociera MV Hondius sbarcata oggi a Tenerife ha un “paziente zero”, ovvero colui che incolpevolmente, da contagiato, ha dato origine alla diffusione del virus e poi deceduto. Si tratta di Leo Schilperoord, un ornitologo olandese di 70 anni. Sarebbe stata proprio la sua passione per i volatili a costargli la vita. Come raccontano i media stranieri, il signor Schilperoord e la moglie Mirjam (69 anni, lei deceduta pochi giorni dopo il marito), sono stati in Sud America per un vacanza di cinque mesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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