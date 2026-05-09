Un uomo di 70 anni, appassionato di birdwatching e ornithologo, è stato identificato come il primo caso di hantavirus a bordo di una nave da crociera. L'uomo, che aveva partecipato a un'escursione sulla nave, è deceduto dopo aver contratto il virus. La sua morte ha prodotto l'apertura di un'indagine sulle cause e sui contatti stretti che potrebbero aver contribuito alla diffusione dell'infezione.

Il paziente zero dell'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera è stato identificato come l'ornitologo Leo Schilperoord, la cui passione per gli uccelli gli è costata la vita. L'uomo di 70 anni e sua moglie, Mirjam Schilperoord, di 69, erano in viaggio in Sud America da cinque mesi. Sono atterrati in Argentina il 27 novembre e hanno proseguito il viaggio attraverso Cile e Uruguay per poi tornare in Argentina alla fine di marzo, dove hanno intrapreso una fatale escursione di birdwatching. La coppia, originaria di Haulerwijk, un piccolo villaggio di 3.000 abitanti nei Paesi Bassi, è stata identificata nei necrologi pubblicati sul bollettino mensile del paese.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hantavirus, ecco il ?paziente zero? poi morto: l'ornitologo 70enne Leo Schilperoord e quella passione per il birdwatching

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