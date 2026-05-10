L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato il paziente zero dell'epidemia di Hantavirus a bordo di una nave da crociera. Si tratta di un ornithologo che avrebbe contratto il virus prima di essere trasportato sulla nave, contribuendo alla diffusione tra i passeggeri e l'equipaggio. La scoperta di questo caso ha portato all'avvio di indagini per comprendere meglio il contagio e le modalità di trasmissione.

Chi è Leo Schilperoord, il paziente zero del Hantavirus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato il paziente zero dell’epidemia di Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius. Si tratta di Leo Schilperoord, un ornitologo olandese di 70 anni, appassionato di birdwatching, che con la moglie Mirjam (69 anni) stava attraversando il Sudamerica in un viaggio durato quattro mesi prima di imbarcarsi sulla nave il primo aprile da Ushuaia, in Argentina. Ma come un uomo in vacanza in Antartide ha acceso una catena di contagi che ha già ucciso tre persone e infettato oltre una decina di passeggeri in tutto il mondo? La risposta sta in una discarica a cielo aperto, in una decisione che sembrava innocua, e in un virus che nessuno aveva visto agire in questo modo.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Hantavirus, chi è il paziente zero: l’ornitologo che ha infettato la nave

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