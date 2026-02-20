Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Penati, ha detto che ci vorranno 123 anni per raggiungere la parità di genere. Questa previsione si basa sul rapporto sul divario di genere nel mondo, che evidenzia come le differenze tra uomini e donne continuino a crescere. Penati ha sottolineato che, per colmare questa distanza, sono necessari interventi concreti nel settore dell’ingegneria. Nel frattempo, molte donne continuano ad affrontare ostacoli nel loro percorso professionale, in particolare nelle carriere tecniche. La situazione richiede azioni rapide e mirate.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Secondo il Global gender gap report 2025, la parità tra uomini e donne non sarà raggiunta prima di 123 anni. Nei Consigli di amministrazione abbiamo il 43% di donne, ma i dati dell'Inps ci dicono che la percentuale femminile nei ruoli dirigenziali è solo il 21,1%. E se guardiamo alle posizioni apicali, oggi abbiamo appena il 2,2% di amministratrici delegate. Questo significa che nei luoghi in cui si decide davvero - perché il tema non è esserci, ma incidere - la presenza femminile è ferma al 2,2%”. Lo ha detto oggi la presidente dell'ordine degli ingegneri della provincia di Milano, Carlotta Penati, intervenendo all'evento ‘Progetto donna', promosso dall'ordine nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Penati (ordine ingegneri): "Parità di genere fra 123 anni"

Leggi anche: Cosa succede in Svezia dove l’educazione sessuale è obbligatoria a scuola da 70 anni: consenso insegnato a 12 anni, occupazione femminile all’80% e parità di genere

Leggi anche: Welfare e parità di genere. Un premio a CavaRei

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.