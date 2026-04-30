Anniversario dell' omicidio di Pio La Torre Scarpinato | Esempio per le nuove generazioni

A 44 anni dall'omicidio di Pio La Torre, un’esponente del governo ha ricordato la sua figura sottolineando il suo impegno contro la mafia e i risultati ottenuti grazie alla legge da lui promossa, che porta il suo nome. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, evidenziando il ruolo di La Torre nella lotta contro la criminalità organizzata e il suo esempio per le nuove generazioni.

"Ricordare la figura di Pio La Torre a 44 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa ci riporta al suo impegno civile nella lotta alla mafia e ai risultati ottenuti nel corso degli anni grazie alla legge che porta anche il suo nome. Uno strumento che ha colpito i patrimoni finanziari indebolendo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre, Serra (USR Sicilia): “La scuola è costantemente impegnata per la legalità”Il Direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra, è intervenuto all’Istituto Pio La Torre di Palermo in occasione del 44° anniversario... Anniversario omicidio Pio La Torre e Rosario Di Salvo: il programma della celebrazioneTutto pronto per celebrare il 44° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Torre, domani la commemorazione nel 44° anniversario dell’omicidio; Al via le celebrazione per il 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo; Anniversario omicidio Pio La Torre e Rosario Di Salvo: il programma della celebrazione; Milano, stacca i manifesti di Ramelli: 33enne picchiato da militanti di estrema destra. De Corato: Ha voluto andarsele a prendere. Poi precisa: No alla violenza. Stasi non ha ucciso Chiara Poggi: quanto ci costerebbe risarcirlo dopo più di dieci anni di carcereLe ipotesi sull'indennizzo a cui potrebbe accedere l'attuale condannato in via definitiva ora che la Procura di Pavia è pronta a chiudere le indagini su Andrea Sempio ... today.it Alexandru Ivan ucciso a 14 anni, ergastolo per il killer e condanne per i compliciI giudici hanno condannato all'ergastolo Dino Petrow, 33 anni, considerato l’esecutore materiale che ha fatto fuoco ... romatoday.it la Repubblica. . Il corteo dell'ultradestra per il 51esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli si è concluso in via Paladini, a Milano, con il rito del "presente" e l'esecuzione di saluti romani. Alla manifestazione hanno preso parte circa duemila persone. La - facebook.com facebook Oggi è l’anniversario della nascita di Enrico Mattei; un uomo che insegnò che le civiltà crescono “costruendo ponti”. L’ingresso dell’ENI in Iran nel 1957 portò alla rottura del monopolio delle “Sette Sorelle” (le multinazionali del petrolio). Oggi, più che mai, c’è b x.com