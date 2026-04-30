Anniversario dell' omicidio di Pio La Torre Scarpinato | Esempio per le nuove generazioni

Da agrigentonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 44 anni dall'omicidio di Pio La Torre, un’esponente del governo ha ricordato la sua figura sottolineando il suo impegno contro la mafia e i risultati ottenuti grazie alla legge da lui promossa, che porta il suo nome. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, evidenziando il ruolo di La Torre nella lotta contro la criminalità organizzata e il suo esempio per le nuove generazioni.

"Ricordare la figura di Pio La Torre a 44 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa ci riporta al suo impegno civile nella lotta alla mafia e ai risultati ottenuti nel corso degli anni grazie alla legge che porta anche il suo nome. Uno strumento che ha colpito i patrimoni finanziari indebolendo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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