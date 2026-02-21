Gubbio-Arezzo 0-1 con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grande
Ravasio segna il gol decisivo e fa festeggiare l’Arezzo, che conquista una vittoria a Gubbio dopo 86 anni. La causa di questo risultato è stata la rete realizzata nel secondo tempo, che ha permesso agli amaranto di portare a casa i tre punti. La squadra di casa non riesce a pareggiare, nonostante alcune occasioni nel finale. La partita si conclude con la gioia degli ospiti e il rammarico dei locali. La prossima sfida sarà cruciale per entrambe.
Gubbio (Perugia), 21 febbraio 2026 – L'Arezzo sbanca anche Gubbio, dove la vittoria mancava da 86 anni, e mantiene un vantaggio di sicurezza sul Ravenna in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, crocevia determinante nella volata verso la B. Al "Barbetti" decide una zampata di Ravasio in avvio di ripresa. Una prestazione solida e cinica e un successo che vale oro considerando le tante assenze con le quali il Cavallino doveva fare i conti. Sale a oltre 700 minuti l'imbattibilità della porta di Venturi. E alla fine è festa grande per i mille aretini nel settore ospite. Oltre agli squalificati Gilli e Chiosa e agli infortunati Ionita e Mawuli, Buchi aveva perso in extremis anche Cortesi (influenza). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Arezzo da record: espugnato anche Gubbio, amaranto a +7 verso il big matchL’Arezzo ha conquistato Gubbio, battendo la squadra locale per la prima volta dal 1940, grazie a una prestazione convincente.
