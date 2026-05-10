Opi Boxing Night Sarchioto conquista la cintura di campione Wbo | Pavesi in delirio battuto Gurria

Durante la serata di boxe al Pavesi di Milano, circa 1400 persone hanno assistito a un incontro che ha visto Giovanni Sarchioto laurearsi campione internazionale WBO dei pesi medi. Nel match principale, Sarchioto ha battuto ai punti il campione spagnolo Ezequiel Gurria con i punteggi di 99-88, 98-89 e 99-88. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente alla serata.

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Spettacolo e colpi di scena al Pavesi di Milano, davanti a 1400 spettatori, nella Opi Boxing Night. Nel main event Giovanni Sarchioto ha conquistato la cintura di campione internazionale WBO dei pesi medi, battendo ai punti il campione spagnolo Ezequiel Gurria (99-88, 98-89, 99-88). Il pugile di Anzio e allenato dall’ex campione del mondo Giacobbe Fragomeni, che ha fatto contare in ben 3 occasioni Gurria. Gloria Peritore è tornata sul ring dopo un anno causa infortuni e non solo per riprendersi il titolo europeo dei pesi gallo. Sconfiggendo Laura Pain ai punti (100-90, 99-91, 100-90), “Shadow“ è riuscita anche a conquistare il titolo di campionessa internazionale WBC.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Opi Boxing Night. Sarchioto conquista la cintura di campione Wbo: Pavesi in delirio, battuto Gurria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Zhanibek Alimkhanuly sospeso WBO: il campione dei medi perde la cinturaNel peso medio, un campione di rilievo vede interrompere una stagione di dominio a causa di una decisione regolamentare che impone una revisione... Maratona di pugilato con la Metato Boxing NightSan Giuliano Terme (PI), 23 febbraio 2026 – Sabato 28 febbraio alle ore 20, per la prima volta, il Palametato di San Giuliano Terme ospiterà un...