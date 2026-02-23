Maratona di pugilato con la Metato Boxing Night

La Metato Boxing Night porta sul ring atleti locali e nazionali, dopo aver ottenuto il permesso di organizzare l’evento al Palametato. La decisione nasce dalla crescente passione per il pugilato nella regione e dalla richiesta di un palcoscenico dedicato. La serata promette incontri intensi e spettacolari, attirando appassionati da tutta la provincia. La prima edizione si svolge sabato 28 febbraio alle 20, offrendo un’occasione unica di vedere boxe di alto livello nel territorio.

© Lanazione.it - Maratona di pugilato con la Metato Boxing Night

San Giuliano Terme (PI), 23 febbraio 2026 – Sabato 28 febbraio alle ore 20, per la prima volta, il Palametato di San Giuliano Terme ospiterà un grande evento di pugilato olimpico. La Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme hanno unito le forze per portare sul territorio una serata di alti contenuti tecnici ed emozioni forti. Si parte subito con una sfida tutta al femminile tra una rappresentativa toscana e una siciliana. Spicca il match tra Alessia Mostarda, pupilla del Boxing Team San Giuliano Terme, ed Erika Dispenza, atleta nel giro della nazionale e reduce dai campionati europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it Metato Boxing Night: una lunga maratona di boxeIl Palametato di San Giuliano Terme accoglierà sabato 28 febbraio alle 20 la prima grande serata di boxe olimpica. “Colleferro Boxing Night”. La città si prepara ad ospitare per la prima volta i Campionati Regionali di boxeLa Asd Colleferro Boxe organizza i Campionati Regionali di pugilato, attirando l’attenzione degli appassionati locali. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Metato Boxing Night: una lunga maratona di boxe; L’eredità dell’Olimpiade sia lo sport nella vita di tutti | Barbara Stefanelli; Arti marziali. Lottatori al Flaminio per il King of the Ring; Colleferro Boxing Night La città si prepara ad ospitare per la prima volta i Campionati Regionali di boxe. Metato Boxing Night: una lunga maratona di boxe?Sabato 28 febbraio alle ore 20, per la prima volta, il Palametato di San Giuliano Terme ospiterà un grande evento di pugilato olimpico. La Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano ... today.it Metato Boxing Night Anche per questo grande evento, nato dalla collaborazione con il Boxing team San Giuliano Terme , la sicurezza dei nostri atleti sarà garantita dalla professionalità della Misericordia di Navacchio . Un partner d'eccellenza, sempre al no - facebook.com facebook