Zhanibek Alimkhanuly sospeso WBO | il campione dei medi perde la cintura

Zhanibek Alimkhanuly è stato sospeso dalla WBO, perdendo di fatto la cintura mondiale. La decisione deriva da una revisione delle sue condizioni fisiche e delle recenti prestazioni in allenamento. L’atleta, noto per la sua tecnica precisa, si trova ora lontano dal ring in attesa di chiarimenti ufficiali. La sospensione ha colto di sorpresa molti tifosi e addetti ai lavori, che si aspettavano una sua prossima sfida importante.

Nel peso medio, un campione di rilievo vede interrompere una stagione di dominio a causa di una decisione regolamentare che impone una revisione profonda della gerarchia. Zhanibek Alimkhanuly è stato trovato positivo a meldonium nel corso dei controlli effettuati a novembre 2025, sostanza vietata dalle norme anti-doping. La conferma dell'esito è arrivata tramite la Voluntary Anti-Doping Association, e la WBO ha preso immediatamente una misura disciplinare. La sospensione è di un anno, retroattiva al 2 dicembre 2025, e vieta ogni attività agonistica durante il periodo di pena, includendo la lotta programmata contro Erislandy Lara che avrebbe dovuto chiarire la situazione del titolo nella categoria.