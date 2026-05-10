A novembre 2025, Israele ha deciso di finanziare l’immigrazione di migliaia di indiani provenienti dagli stati di Mizoram e Manipur, nel Nord-Est dell’India. Qui si trova la comunità dei Bnei Menashe, una tra le tribù più isolate del mondo, confinata in una zona remota dell’India, a ridosso del Myanmar. Giovedì 7 aprile, 250 membri della comunità Menashe sono arrivati a Tel Aviv. Per quanto possa apparire curioso, questa comunità indiana ha un forte legame con il popolo ebraico, e quindi con Israele. Bnei Menashe e il legame con il popolo ebraico. Questa comunità ritiene di discendere da Manasse, una delle dieci tribù perdute del Regno d’Israele che furono deportate dagli Assiri nel 722 a.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Operazione Ali dell’Alba: prosegue il piano di Israele per sostituire i lavoratori palestinesi

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