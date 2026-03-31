Il 30 marzo 2026, il parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per cittadini palestinesi, in un contesto in cui l'offensiva militare a Gaza continua. La decisione è stata approvata con un voto favorevole da parte della maggioranza dei deputati, mentre l'opposizione ha espresso forti critiche. La situazione nel territorio palestinese resta caratterizzata da scontri e operazioni militari in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 30 marzo 2026 rappresenta una data cruciale nel panorama del diritto internazionale. La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato con 62 voti favorevoli e 48 contrari una legge che introduce la pena di morte per i palestinesi riconosciuti colpevoli di attacchi mortali qualificati come atti di terrorismo. La votazione ha visto la partecipazione attiva del premier Benjamin Netanyahu, che ha votato a favore. Non sono mancati momenti di festeggiamento da parte del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Israele approva pena di morte per Palestinesi mentre il genocidio a Gaza prosegue.

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