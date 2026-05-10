OpenAI lancia GPT-5.5-Cyber | difesa digitale con accesso ristretto

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.5-Cyber, una versione del suo modello di intelligenza artificiale progettata per la difesa digitale. Il nuovo protocollo TAC, che accompagna questa versione, mira a limitare l’uso improprio della tecnologia attraverso restrizioni di accesso. Per selezionare i professionisti che potranno utilizzare il sistema, OpenAI adotterà specifici criteri di valutazione e verifica, senza entrare nel dettaglio delle modalità operative.

? Punti chiave Come potrà il protocollo TAC impedire l'uso criminale di GPT-5.5-Cyber?. Quali criteri utilizzerà OpenAI per selezionare i professionisti del sistema TAC?. Perché la Casa Bianca vuole controllare i modelli di difesa digitale?. Come cambierà il lavoro quotidiano con l'integrazione dei nuovi modelli Realtime?.? In Breve Lancio modelli Realtime per ridurre latenza e migliorare interazioni vocali naturali. Concorrenza con sistema Mythos di Anthropic per analisi vulnerabilità e hacking. Casa Bianca valuta nuovi controlli geopolitici sui modelli di sicurezza nazionale. Settore si frammenta in suite specializzate per produttività, coding e difesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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